Зеленский: Кучма выходит из переговоров по Донбассу

За последний год переговоры в ТКГ значительно продвинулись

Второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма снова покидает Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в которой был главой делегации.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с Кучмой, передает Офис главы государства.

Гарант отметил важность и сложность работы Кучмы в ТКГ и что с уважением относится к его решению выйти из переговорного процесса.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – сказал Зеленский.

В свою очередь сам Кучма сказал, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

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Второй президент Украины заявил, что в дальнейшем, в случае необходимости, готов делиться опытом и консультировать относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, что в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Тогда Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс".

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