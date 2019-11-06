Зеленский летит в Харьков, а комитеты Рады заседают: топ-темы дня

Сегодня состоится рабочая поездка президента Владимира Зеленского в Харьковскую область . Глава государства намерен посетить Харьковское государственное авиационное производственное предприятие на ул. Сумской, 134.

В Верховной Раде состоится заседание комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, комитета по антикоррупционной политике, а также комитета по интеграции Украины с Европейским Союзом.

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В Высшем антикоррупционном суде состоится первое заседание по существу дела о недекларировании имущества городским головой Одессы Геннадием Трухановым в 2015-2016 гг.

Состоится совместное заседание Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами и рабочих групп из комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороны и разведки для выработки изменений в закон "О нацбезопасности Украины"; в закон "О государственной тайне"; подготовки законопроекта по реформированию Службы безопасности Украины.

Днем ранее новости "Сегодня" сообщали об обновленном проекте бюджета-2020 и температурных рекордах . Больше о других итогах дня смотрите в сюжетах.

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