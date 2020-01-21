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Зеленский летит в Израиль: известны новая дата и программа визита

21 января, 09:19

Глава государства проведет встречи с представителями израильского бизнеса

Владимир Зеленский с супругой Еленой

Владимир Зеленский с супругой Еленой / Фото: president.gov.ua

23-24 января президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства

Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях под названием Мировой форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

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В интервью The Times of Israel он отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

Также сообщалось, что 22 января Владимир Зеленский отправится в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Экономического форума в Давосе.

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Зеленский летит в Израиль: известны новая дата и программа визита
Владимир Зеленский с супругой Еленой

Отметим, что Форум в Давосе будет проходить 21-24 января. В нем примут участие представители 118 стран.

Напомним, в прошлом году в Давос ездил еще пятый президент Украины Петр Порошенко, а среди мировых лидеров были президенты США, Франции, премьер Британии. Участники, как и в предыдущие годы, попытались задать тренды в мировой политике и экономике минимум на год вперед. С другой – форум подчеркнул, что главным трендом мировой политики сегодня остается отсутствие взаимопонимания между ключевыми государствами планеты. Читайте подробней об итогах Давоса-2019 – о чем сказали мировые лидеры и о чем промолчали.

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Израиль визит освенцим холокост Владимир Зеленский

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