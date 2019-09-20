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Зеленский летит в США: стала известна программа визита

20 сентября, 15:26

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств

/ Фото: president.gov.ua

23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки (США) для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

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Как сообщали новости "Сегодня", из дипломатических кругов стало известно, что встреча президентов Украины и США должна продлиться 45 минут, но может и затянуться. В то же время бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь с экономическим ростом.

В свою очередь газета Washington Post, ссылаясь на два источника, пишет, что Трамп провел секретную беседу с Зеленским. Стало известно, что информатор из американской разведки.

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США Зеленский Трамп

Источник: Сегодня

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