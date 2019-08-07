Зеленский летит в Турцию: с кем встретится и чего ожидать от визита

Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Турцию с двухдневным визитом, где проведет встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем и представителями украинской и крымскотатарской общин. Также, среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.
Отметим, что этой будет первый турецкий вояж Зеленского на посту президента, и в принципе первая встреча с Эрдоганом. Стороны намерены обсудить вполне ожидаемые темы – ситуацию с крымскими татарами, живущими в условиях российской оккупации, освобождение политзаключенных.
Также ожидаются новые соглашения в области оборонной промышленности, ремонт и строительство украинских дорог турецкими компаниями. Кроме того, большое количество украинцев путешествуют в Турцию, а, следовательно, обсудят и сферу туризма, в частности увеличение количества поездок граждан.
В трендеЗеленский летит в Турцию, США обвинили Китай в махинациях, а Сибирь пылает еще сильнее: топ-темы дня
В то же время эксперты – доктор экономических наук Алексей Плотников и экономический эксперт Павел Кухта – в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, какие экономические вопросы требуют внимания во время переговоров Зеленского с турецкими властями. Эксперты напоминают – Турция стратегически важный партнер Украины. В частности, за счет турецкого рынка можно компенсировать спрос на товары, по которым Украина закрывает квоты ЕС слишком быстро.
А вот советник главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко и директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отметили сайту "Сегодня", что Эрдоган, все-таки, в близких отношениях с Путиным, поэтому Зеленскому будет важно использовать этот канал донесения сигналов официальной Москве. Читайте подробней мнения экспертов, как наладить сотрудничество с Анкарой на фоне ее сближения с Москвой.
Как сообщали новости "Сегодня", после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми. В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе. Подробней смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк