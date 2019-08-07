/ Фото: president.gov.ua

Зеленский летит в Турцию: с кем встретится и чего ожидать от визита https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-07T09:28:00+03:00 Политика Турция – стратегически важный партнер Украины и от Зеленского ожидают результативных переговоров

Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Турцию с двухдневным визитом, где проведет встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем и представителями украинской и крымскотатарской общин. Также, среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Отметим, что этой будет первый турецкий вояж Зеленского на посту президента, и в принципе первая встреча с Эрдоганом. Стороны намерены обсудить вполне ожидаемые темы – ситуацию с крымскими татарами, живущими в условиях российской оккупации, освобождение политзаключенных.

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Также ожидаются новые соглашения в области оборонной промышленности, ремонт и строительство украинских дорог турецкими компаниями. Кроме того, большое количество украинцев путешествуют в Турцию, а, следовательно, обсудят и сферу туризма, в частности увеличение количества поездок граждан.

В то же время эксперты – доктор экономических наук Алексей Плотников и экономический эксперт Павел Кухта – в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, какие экономические вопросы требуют внимания во время переговоров Зеленского с турецкими властями. Эксперты напоминают – Турция стратегически важный партнер Украины. В частности, за счет турецкого рынка можно компенсировать спрос на товары, по которым Украина закрывает квоты ЕС слишком быстро.

А вот советник главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко и директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отметили сайту "Сегодня", что Эрдоган, все-таки, в близких отношениях с Путиным, поэтому Зеленскому будет важно использовать этот канал донесения сигналов официальной Москве. Читайте подробней мнения экспертов, как наладить сотрудничество с Анкарой на фоне ее сближения с Москвой.

Как сообщали новости "Сегодня", после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми. В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе. Подробней смотрите в сюжете:

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