Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов

Арьеву и Герасимову были безосновательно присвоены ранги послов, говорится в документе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов Артура Герасимова и Владимира Арьева

Соответствующий указ главы государства №680 обнародован на сайте Офиса президента.

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"Отменить как те, что были выданы безосновательно: Указ президента от 18 мая 2019 №275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову. Указ президента Украины от 19 мая 2019 №298 "О присвоении дипломатического ранга", – говорится в тексте документа.

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Ранее глава государства Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Соответствующие новые указы появились на сайте президента.

Так, 13 мая экс-президент указами №217 и 218 назначил членами высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Но Зеленский своими указами №358 и 359 отменил решения Порошенко.

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