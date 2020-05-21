Зеленский: Мне понадобился один звонок, чтобы стать всемирно известным

Владимир Зеленский по случаю года своего президентства написал в колонке для американского издания The New York Times, как один звонок президенту США Дональду Трампу сделал его известным на весь мир, сообщает Офис главы государства.

Он напомнил, как до президентства работал в комедийном жанре и занимался продюсированием, гнался за телевизионными рейтингами… Но мировую известность он получил на посту президента после звонка Трампу в июле 2019 года.

"Помните импичмент президента Трампа? После погони за высокими рейтингами большую часть жизни в развлекательном бизнесе мне понадобился лишь один телефонный звонок, чтобы стать действительно всемирно известным. История импичмента не была комфортна. Она отвлекла американское и международное внимание от вопросов, которые имели большое значение для Украины, и превратила нашу страну в историю "про президента Трампа", – написал Зеленский.

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Президент отметил, что несмотря на множество слухов и теорий, которые крутились вокруг этого телефонного разговора с американским коллегой, несмотря на то, что ситуация дошла до процедуры импичмента Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом для США.

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"Мы получили необходимую военную помощь для обеспечения независимости нашей страны. Нас поддерживают как демократы, так и республиканцы, а также простые люди на всей территории США. Один положительный момент в этой истории: я уверен, что значительно больше американцев и западных европейцев теперь могут найти Украину на карте", – добавил глава государства.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

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После этого в США стартовала процедура импичмента Трампа, которую сначала поддержал Конгресс, а на финальном рассмотрении в Сенате президента США так и не смогли отправить в отставку.

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