Зеленский может быть недоволен новой Радой: эксперт назвал две причины

«Слуги народа» почувствовали себя слишком важными и главными и их нужно «построить», отмечает Андрей Еременко

/ Фото: AFP

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В Украине все чаще стали говорить о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. И на это у президента Владимира Зеленского есть две причины: несоответствие ряда депутатов профессиональным и морально-этическим критериям и нарушение партийной дисциплины. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

По его словам, в Верховную Раду по спискам и по мажоритарным округам от "Слуги народа" прошли, в том числе, случайные люди. Которые не могли и не должны были выиграть выборы, "но они их случайно выиграли".

"Ну как случайно? Оказалось, что народ готов поддержать кого угодно, если это человек идет от партии Зеленского. И теперь эти люди – либо плохо подготовленные, либо недостаточно моральные – проблема для партии, фракции и президента. Они плохо управляемы, они непонятно что делают. Наконец, и это главное, они стали отбиваться от рук. Почувствовали себя "народными депутатами, великими и могучими" и вообще стали чувствовать себя самыми главными. И их всех надо бы как-то "построить" проредить и повысить качество фракции", – рассказал Еременко.

Второй причиной, по его словам, являются наметившиеся центробежные позиции во фракции, что можно было заметить по ряду голосований.

"Второй момент – это когда партийная дисциплина нарушается уже не отдельными депутатами, а группами депутатов во фракции. Мы видели по отдельным голосованиям такие прецеденты. И потеря управляемости никак не может нравиться президенту", – подчеркнул эксперт.

Больше на эту тему читайте в материале "Скандалы в Раде: готов ли Зеленский распустить ВР".

Отметим, что в Украине новая власть проработала три месяца, однако в том же парламенте и в некоторых министерствах уже было немало скандалов. Но в то же время, во многом благодаря турборежиму, депутаты поработали достаточно плодотворно (качество – это уже другой вопрос). Так, недавно Владимир Зеленский называл главную победу новой Верховной Рады. Смотрите подробней о большой политике, возможных увольнениях министров и других вопросах в его интервью "Откровенно с президентом":

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