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Зеленский может назначить Тигипко новым премьер-министром – СМИ

26 февраля, 14:14

Источники во власти говорят, что якобы президент недоволен показателями Кабмина

В январе так и не состоялась отставка премьер-министра Алексея Гончарука, а сейчас уже поползли разговоры о возможной его замене. Ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что якобы президент Владимир Зеленский собирается назначить новым главой правительства Сергея Тигипко, который во временя президентства Януковича занимал должность вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины.

Так, первым сообщил о возможной смене премьера KyivPost. Три источника в украинском правительстве сообщили, что Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра Сергея Тигипко. Они отмечали, что не уполномочены об этом говорить с прессой, поскольку переговоры еще продолжаются.

В свою очередь "Украинская правда" пишет, что ее источники видели Тигипко на прошлой неделе в Офисе президента, где якобы обсуждалась должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности. Также рассматривается и вариант с назначением его на пост премьера. Хотя на данный момент еще не принято решение о смене Гончарука.

В окружении президента причиной смены главы правительства называют слабую эффективность Кабмина, а также "социология" показывает падение доверия к правительству и лично к Гончаруку. Источники отмечают, что этот вопрос решится в ближайшие две недели.

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А источники LB.ua и вовсе категоричны и говорят, что данный вопрос уже практически решен, а Гончарук якобы уйдет по собственному желанию.

"Этот вопрос решен. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение. Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", – дополнил другой источник.

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Источник в парламенте уточнил, что "голоса есть" за назначение Тигипко.

"Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", – уточнил собеседник и добавил, что выбор пал на чиновника времен Януковича из-за того, что "он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

Тигипко в 2002-2004 гг. возглавлял Нацбанк. 9 декабря 2010 года Янукович уволил Тигипко с должности вице-премьера и назначил его вице-премьер-министром, министром социальной политики.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам. Президент установил дедлайн, до которого правительство должно решить проблему.

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Сергей Тигипко Владимир Зеленский премьер-министр Алексей Гончарук

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