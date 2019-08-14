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Зеленский может посетить Японию – СМИ

Сегодня, 14:21

В Токио заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе и это будет одна из главных тем

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Недавно президент Владимир Зеленский посетил Турцию, а теперь стало известно, что в октябре он отправится с визитом в Японию, где примет участие в церемонии объявления Нарухито императором этой страны.

Об этом со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщает японское информагентство Jiji.

Помимо встречи с императором, глава украинского государства проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым обсудит ситуацию на Донбассе.

Информагентство напоминает, что ранее Зеленский уже призывал украинцев брать пример с японцев – "нужно стать японцем в науке и технике".

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Отмечается, что это первый визит украинского президента в Японию за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом. Японцы ожидают, что Зеленский посетит не только Токио, но и Киото – город-побратим Киева.

Также отмечается, что Синдзо Абэ поддерживает инициативы Зеленского о мире на Донбассе, так как прогресс в урегулировании конфликта в Украине позволит отменить японские санкции против России, связанные с украинским кризисом.

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В ходе переговоров, вероятно, стороны поднимут вопрос обмена информацией после аварий на Чернобыльской АЭС и "Фукусима-1", а также обсудят военное сотрудничество между Украиной и Китаем.

В свою очередь "Укринформу" подтвердили в Офисе президента подготовку к визиту в Японию в октябре.

Как сообщали новости "Сегодня", после победы на президентских выборах Зеленского, Синдзо Абэ позвонил ему и поздравил. В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства в Украине продолжат путь реформ и обеспечат единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание стране. Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.

Отметим, что Япония однозначно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, оказывает помощь Донбассу. Ранее премьер Японии высказался против силового разрешения конфликта в Донбассе.

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Япония визит Зеленский

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