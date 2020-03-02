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Зеленский может прийти в Раду: в "Слуге народа" рассказали, когда еще ждать президента

2 марта, 17:40

Сергей Мартынец

Слуги народа соберутся во вторник перед пленарным заседанием для обсуждения голосования по Кабмину в среду

Новый визит президента Владимира Зеленского в Верховную Раду может состоятся уже завтра, 3 марта. Он может прийти на заседание фракции "Слуга народа". Об этом рассказала в эфире одного из телеканалов народный депутат от этой политической силы Елена Мошенец.

По ее словам, в парламент могут явиться и силовики с членами правительства.

"Завтра (3 марта, – Ред.) где-то на 9 утра, перед заседанием Верховной Рады, наша фракция соберется и, возможно, к нам приедет президент (Владимир Зеленский, – Ред.), и работники правоохранительных органов, возможно. Прогнозируется приход правительства. Я думаю, что какие-то вопросы будут согласовываться и будет определяться фракция, хватает ли голосов для утверждения того или иного вопроса", – сказала Мошенец.

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Также она сделала вывод по сегодняшнему брифингу премьера Алексея Гончарука, что он в отставку не собирается. Она напомнила, что сейчас у правительства иммунитет и Рада не может высказать ему недоверие – отставка возможна только по собственному желанию Гончарука.

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"Если премьер-министр уходит в отставку, то с ним уходит все правительство. Я не думаю, что этот сценарий может быть. Я думаю, что, скорее всего, изменения могут быть на уровне отдельных министров или утверждения на уровне советников, консультантов отдельных министерств или, возможно, новые позиции: например, новый вице-премьер, или, давно уже хотели, будут разделены некоторые министерства", – добавила нардеп.

В последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал, что не верит в свою отставку в Раде. Он считает, что если и вынесут вопрос на голосование, то его все равно не уволят. Премьер-министр Алексей Гончарук тоже ответил на слухи об отставке.

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Верховная Рада Владимир Зеленский отставка премьера слуга народа Елена Мошенец

Источник: Сегодня

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