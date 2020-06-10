Зеленский: МВФ доказывает, что является надежным партнером

Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов

Президент Владимир Зеленский убежден, что новое финансирование программы, одобренное МВФ, поможет Украине преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19", − написал он в Twitter.

Кроме того, он подчеркнул, что в сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером.

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Как известно, 9 июня Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу кредитования stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов.

В Фонде сообщили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

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Первый транш поступит в Украину в ближайшее время и составит 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги поступят в течении 18 месяцев четырьмя платежами.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.

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