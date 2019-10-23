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Зеленский: Мы намерены создавать украинские технологии и продавать их в мире

23 октября, 10:50

Глава государства рассказал японцам о планах по развитию в Украине IT-сектора

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский продолжает встречи в Японии. На этот раз обсудил сотрудничество двух стран в высоких технологиях с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE). Глава государства заявил о серьезных планах по развитию IT-сектора в Украине, сообщает Офис президента.

Он рассказал японцам, что IT-сектор в Украине является одним из наиболее динамичных и приоткрыл планы по его развитию. Речь идет о совершенствовании правового поля Украины и системы налогообложения в области IT и развитие национальной инновационной системы.

"Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R & D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования", – рассказал Зеленский.

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В то же время японские бизнесмены заинтересовались проектом "Государство в смартфоне", который сейчас внедряют в Украине. Глава государства подчеркнул, что эта тема у него на личном контроле. Он добавил, что Украина стремится создавать свой IT-продукт.

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"В западном мире наших ИТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать IT-продукт и продавать его в мире", – сказал он.

В свою очередь японская сторона рассказала Зеленскому о примерах успешных инновационных проектов применения в Японии искусственного интеллекта, что уже доказали эффективность в различных сферах жизни. Речь идет о туризме, развлечении и кибербезопасности.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" один из "отцов" украинского интернета, руководитель холдинга Internet Invest Group, (который включает в себя крупнейший хостинг-провайдер Mirahost и регистратор доменных имен Imena.ua) Александр Ольшанский рассказывал о будущем украинского IT и отмечал, что у Украины сумасшедший потенциал в высоких

технологиях.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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технологии Япония Владимир Зеленский IT-сектор

Источник: Сегодня

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