Зеленский: Мы не будем ждать первой сотни или тысячи больных

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.
Он отметил, что СНБО принял немало мер, многие из этих мер аналогичные мерам в странах, где хуже статистика по коронавирусу.
"Мы не будем ждать первой сотни или тысячи больных. В вопросе жизни и смерти украинцев не может быть преждевременно. Может быть поздно. Поэтому мы действуем решительно и на опережение", – сказал президент.
Решено:
- Украина закрывает границу для иностранцев.
- Будут закрыты пункты пропуска для пассажирского сообщения.
- Две недели, начиная с полуночи 16 марта иностранцы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.
- Исключение – иностранцы, которые имеют право на постоянное проживание, например, международных организаций и дипломатических миссий.
- Пункты пропуска продолжат работать.
- По украинцам, которые сейчас находятся за границей, если вы вылетели чартерным рейсом, то вы вернетесь домой по расписанию.
Напомним, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
А в Сети появилась карта Украины, на которой в режиме онлайн указаны случаи подозрения на коронавирус.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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