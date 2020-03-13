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Зеленский: Мы не будем ждать первой сотни или тысячи больных

13 марта, 21:53

Елена Кузьмич

«В вопросе жизни и смерти украинцев не может быть преждевременно. Может быть поздно", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.

Он отметил, что СНБО принял немало мер, многие из этих мер аналогичные мерам в странах, где хуже статистика по коронавирусу.

"Мы не будем ждать первой сотни или тысячи больных. В вопросе жизни и смерти украинцев не может быть преждевременно. Может быть поздно. Поэтому мы действуем решительно и на опережение", – сказал президент.

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  • Украина закрывает границу для иностранцев.
  • Будут закрыты пункты пропуска для пассажирского сообщения.
  • Две недели, начиная с полуночи 16 марта иностранцы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.
  • Исключение – иностранцы, которые имеют право на постоянное проживание, например, международных организаций и дипломатических миссий.
  • Пункты пропуска продолжат работать.
  • По украинцам, которые сейчас находятся за границей, если вы вылетели чартерным рейсом, то вы вернетесь домой по расписанию.

Напомним, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

А в Сети появилась карта Украины, на которой в режиме онлайн указаны случаи подозрения на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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