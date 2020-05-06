Зеленский: Мы не должны расслабляться, надо выходить из карантина дисциплинированно

Каждый день количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса COVID-19, стабильно растет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 6 мая.

"Это положительная тенденция, которая добавляет оптимизма. В то же время, если хотим все это сохранить, мы не должны расслабляться, и надо выходить из карантина дисциплинированно и согласно поэтапному плану", – отметил он.

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Также глава государства напомнил, что первое смягчение карантина состоится уже через пять дней (11 мая. – Ред.).

Как сообщалось, на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая заболевания COVID-19. Умерли 316 человек, выздоровели 2097 человек.

Напомним, на внеочередном заседании правительства приняли решение о продлении карантина до 22 мая, но ряд ограничений смягчат с 11 мая.

Запланированное на 11 мая ослабление карантинных мер будет сопровождаться ужесточением санитарно-гигиенических требований к бизнесам, которые возобновят работу.

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Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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