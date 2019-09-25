Зеленский на Генассамблее заявил о неидеальности ООН

Украинский президент Владимир Зеленский, который продолжает свой визит в США, выступил за обновление Организации Объединенных Наций, поскольку ее механизмы "начинают давать сбой".
Об этом он заявил, выступая с трибуны во время общих прений на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.
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"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, по его мнению, на сегодняшний день страны, которые входят в состав ООН объединяют только "бедствия, катастрофы, войны".
Напомним, что глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день на полях Генассамблеи он успел переговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, премьерами Италии, Чехии, Швеции, а также исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи.
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