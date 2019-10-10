Зеленский на пресс-марафоне установил мировой рекорд

Зеленский установил мировой рекорд общения с прессой / Фото: Сегодня

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с журналистами на пресс-марафоне установил мировой рекорд общения с прессой.

Как заявил представитель Национального реестра рекордов, прибывший на встречу главы государства с делегатами украинских СМИ, признал, что предыдущее мировое достижение было побито уже в 18:00.

"Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 17:00 коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. И да, мы очень быстро провели экспертизу. Уже сейчас пресс-конференция длится более восьми часов, и рекорд, не буду говорить чей, превышен на 45 минут", – подчеркнул он, вручая президенту соответствующий сертификат.

Напомним, ранее мы сообщали, что свой вопрос главе государства задал и журналист "Сегодня", а Зеленский назвал свое главное разочарование с момента вступления в должность: он увидел всю подноготную украинской политики и был неприятно удивлен ею.

Также он признался, что пришел к выводу, что лучше набирать людей не из политики: даже если они будут допускать ошибки, но они не будут разочаровывать.

"Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, как я вижу, уже невозможно. Это другая среда, другая ментальность. Считается моветоном говорить про национальность и так далее, но это какой-то другой народ, с другой национальностью. Просто удивительно, что в одном человеке несколько личностей – серых, черных, страшных, жадных, добрых иногда, когда им надо", – добавил президент.

Отметим, в последнее время и среди его соратников начинаются "бунты". Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа". По его словам, он не строил жесткую политическую "вертикаль".

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