Зеленский на "Свободе слова Савика Шустера": появилось видео выступления

В пятницу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский выступил в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"

Президент рассказал, с чем едет в Париж на "нормандский саммит", какие у него красные линии.

"Я очень не хочу, чтобы Украина была между. Потому что у "между" есть продолжение – "между прочем". Я не хочу, чтобы мы были блюдом, которое подают на стол большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной независимой страной", отметил он.

"Обмен. Я хочу понимать сколько людей, что такое "всех на всех". Потому что там есть списки согласованных, а есть списки несогласованных. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Второе – прекращение огня и кто за это несет ответственность. Не только ОБСЕ. Мы будем говорить об этом не в минском формате, а будем смотреть глаза в глаза президенту РФ", – заявил он.

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В диалоге с Путиным Зеленский хочет увидеть готовность прекратить войну на Донбассе.

"Я хочу вернуться с конкретными вещами и конкретным результатом. Но мы понимаем, что все не удастся. Встреча – это уже победа. С 2016 года не было диалога. Я хочу найти возможность говорить о мире", отметил Зеленский.

"Единственное, из-за чего я могу нервничать, это если встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю безрезультатность любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркивает, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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