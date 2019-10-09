Зеленский на военной выставке: "У нас должна быть мощная армия" (фото)

Сегодня на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве президенту Владимиру Зеленскому уже показывали ракетный комплекс "Нептун". Также он ознакомился и с другими новинками украинского оборонпрома, сообщает Офис главы государства.

Так, помимо "Нептуна" президенту показали противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и "Корсар", противотанковый ракетный комплекс "Барьер" и переносной ПТРК "Скиф". Осмотрел стенд ГП "Искра", на котором был представлен мобильный обзорный 3D-радиолокатор, предназначенный для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

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Зеленский осмотрел специализированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также автомобиль для перевозки раненых. Увидел броневики "Козак" и "Отаман".

Помимо украинской продукции он ознакомился с разработками китайской компании Hikvision, которая производит средства и системы видеонаблюдения. В 2016 году в тесном сотрудничестве с этой компанией был запущен проект "Безопасный город Киев". На турецком стенде были представлены беспилотники Baykar. В августе президент в Турции посетил завод по производству беспилотников.

На экспозиции ООО "Ибис" глава государства ознакомился с пистолетами Glock, Kimber и Ganik, ножами и патронами.

Владимир Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8МСБ и Ми-2МСБ компании "Мотор-Сич", а также вертолеты Airbus, приобретенным во Франции для нужд Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

"У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы у нас армия была действительно высокого уровня", – сказал Зеленский журналистам.

Напомним, корреспондент новостей "Сегодня" присутствовал на открытии выставки "Оружие и безопасность" в Киеве, где был представлен бронетранспортер "Атаман-3" для спецназа:

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