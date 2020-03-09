Зеленский на вручении Шевченковской премии напомнил слова Черчиля (фото, видео)

Вместе с президентом на церемонии вручения Шевченковской премии присутствовала его жена Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее возложил цветы к памятнику Шевченко, принял участие в церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поблагодарил лауреатов и организаторов мероприятия.

"Для меня и моей супруги большая честь присутствовать на этой церемонии", – сказал Владимир Зеленский.

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Фото: president.gov.ua

Президент напомнил слова Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.

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"На это Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?" Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ", – отметил Владимир Зеленский.

Видео: Офис президента Украины

Согласно указу главы государства, лауреатами премии стали исполнители группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом "Шлях".

Фотохудожник Александр Гляделов получил премию за художественный проект "Карусель", а поэтесса Марианна Кияновская – за книгу "Бабий Яр. Голосами".

Также премия присуждена журналистке Евгении Подобной за книгу "Девушки срезают косы" и писателю Тарасу Прохасько за книгу эссе "Да, но...".

Премию также получили режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием "ИОВ" ("IYOV").

Напомним, 9 марта украинцы отмечают 206-й день рождения поэта и художника Тараса Шевченко. Украинские политики почтили память Кобзаря и вспомнили его лучшие произведения.

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