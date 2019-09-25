Зеленский на встрече с Трампом: Помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", – сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор. Об этом он сказал во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Кроме того, во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине разрушены критически важная инфраструктуру и промышленные объекты.

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Напомним, глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном. Читайте больше в подробностях визита Зеленского в США.

Состоялась даже короткая встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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