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Зеленский на встрече с Туском: Украина в ЕС – это смерть Российской империи

5 июня, 16:55

Украина может стать ярким примером для перемен и в самой России, считает глава государства

Зеленский и Туск
Зеленский и Туск. Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с президентом европейского Совета Дональдом Туском и подтвердил неизменность европейского курса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации главы государства.

Зеленский намекнул, что европейский путь Украины будет хорошим примером и для самой России, и для всего постсоветского пространства.

"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста. Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – заявил Зеленский.

На встрече Зеленского с Туском было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

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"Не может быть Европы без Украины", – напомнил Дональд Туск свою историческую речь (в Верховной Раде) после встречи с украинским президентом.

Напомним, в первый день своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Также на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ. Президент заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, и заявил, что "есть решения по поводу экономического направления" региона.


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Тег Россия, брюссель, встреча, Зеленский, Туск

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