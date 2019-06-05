Зеленский на встречи с Юнкером подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем

Зеленский поблагодарил европейскую сторону за поддержку со суверенитета и территориальной целостности Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против Российской Федерации.

Об этом говорится на сайте главы страны.

"Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами", – заявил он и отметив важность продолжения и усиления санкционной политики Евросоюза в отношении РФ.

Также Зеленский поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных агрессией РФ на Донбассе.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, включая выдачу российских паспортов жителям региона.

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