Зеленский начал переговоры с Макроном в Париже

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее прибыл в Париж для участия в первом с 2016 года саммите лидеров "Нормандской четверки", начал двусторонние переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе Офиса президента Украины.

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Встреча проходит в официальной резиденции французских президентов – Елисейском дворце в столице Франции. Здесь же позже в этот день состоится и четырех сторонняя встреча лидеров стран "нормандского формата", в который, кроме Украины и Франции, также входят Германия и России.

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До этого было пять нормандских встреч – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет "протолкнуть" особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками.

А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательного обмена пленными "всех на всех". "Вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и без автоматов.

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