Зеленский начал переговоры с президентом Азербайджана Алиевым

Глава государства впервые с официальным визитом в этой стране и еще ни разу не встречался с Алиевым

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после прибытия в Азербайджан начал официальный визит и уже начал встречу с лидером этой страны Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Видео: president.gov.ua

Помимо переговоров между руководством двух стран ожидается и подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в ​​приоритетных сферах. Также ожидается встреча Зеленского с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз нога украинского президента ступала на азербайджанскую землю в марте 2017 года. Тогда пятый глава украинского государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Баку с визитом. Также ездил туда и премьер-министр. Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества.

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Переговоры экс-премьер-министра Владимира Гройсмана:

Отметим также, что Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

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