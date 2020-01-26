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Зеленский начал рабочий визит в Польшу

26 января, 21:09

Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в г. Освенциме, сообщил сайт главы украинского государства.

"Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г.Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", – говорится в сообщении.

Зеленский также намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президенты Украины и Польши общались в декабре – тогда Зеленский и Дуда обсудили результаты встречи "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже.

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А вот виделись они в конце августа, когда президент Украины приезжал в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, где собралось много иностранных лидеров. Там же изначально планировалась и первая встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но в последний момент все сорвалось. Читайте подробнее об итогах визита Зеленского в Варшаву.

Смотрите также в сюжете о заявлениях Зеленского о Донбассе в интервью израильскому телеканалу:

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Польша освенцим Владимир Зеленский рабочий визит Анджей Дуда

Источник: Сегодня

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