Зеленский начал визит в Литву: появилось видео

Глава украинского государства проведет переговоры с руководством Литвы и примет участие в мероприятиях

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву с официальным визитом, где его встретил глава этого государства.

Видео: president.gov.ua

Так, перед президентским дворцом украинскую президентскую чету встретили лидер Литвы Гитанас Науседа с супругой. Главы государств осмотрели строй почетного караула, послушали гимны Украины и Литвы, после чего отправились на переговоры.

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Отметим, что Зеленский и Науседа не только проведут переговоры, но и примут участие в заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики, а также отправятся на Украинско-литовский экономический форум.

Отметим, что первая встреча Зеленского и Науседы состоялась 1 сентября в Польше на полях мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Тогда лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях. Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Также Зеленский обсудил с Науседой активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики и подготовку Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Литве в 2020 году. А вот недавно президент Литвы назвал "формулу Штайнмайера" выгодной для России.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 ноября по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждении российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

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