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Зеленский: Надеемся на скорейшее возвращение в украинскую Ялту

19 июня, 16:29

Глава государства озвучил планы по восстановлению Донбасса и рассказал о переговорах по урегулированию конфликта

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии, на которой рассказал о планах по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019 года очередной, 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES).

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту", – заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в сентябре также планируется проведение инвестиционного форума, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления Донбасса.

Также он рассказал представителям YES о своих приоритетах на должности президента, среди которых установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.

Также Зеленский рассказал о результатах европейского вояжа в Берлин и Париж, где он основное внимание на переговорах уделял прекращению войны на Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков. В этом контексте он напомнил, что сегодня в Минске заседает Трехсторонняя контактная группа, а в июле будет собираться "нормандская четверка".

"Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2018 года проходила 15-я Ялтинская европейская стратегия. На форум съехались вип-персоны со всего мира — экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, еврокомиссар Валдис Домбровскис, экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие. Вишенкой на торте стало появление легендарного Боно из ирландской рок-группы U2. Читайте подробней, о чем говорили на YES-2018 в Киеве.

Также смотрите видео, как представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии оценили президентские выборы в Украине:

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Тег Крым, Донбасс, Зеленский, yes, Ялтинская европейская стратегия

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