Зеленский наградил главных стартаперов Украины и раздал гранты: видео

Президент Владимир Зеленский принял участие в награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов. В общей сложности восемь украинских стартапов получили 350 тысяч долларов.

"Мы хотим, чтобы молодые предприниматели получили реальный шанс воплотить свои смелые мечты и идеи в нашу несмелую жизнь... Для государства это вопрос собственного современного выживания. Для того, чтобы в современном мире быть современными и конкурентоспособными, нужно воплощать в жизнь прогрессивные идеи и диджитализацию. Я не вижу ни одной причины, которые бы помешали Украине стать самым большим стартап-хабом в Европе", – сказал Зеленский.

В итоге, Seed гранты в объеме по 50 тыс. долларов вручили компаниям AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных аппаратов), GeoDesign.info (онлайн-сервис о преимуществах и рисках открытия магазина/кафе/парикмахерской в зависимости от локации), BIOC (технология создания биопластика), FieldBI (аналитически-экспертная система улучшения результативности решений), "Правомен" (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам), Framiore (бренд женской одежды с собственным швейным производством). Pre-seed гранты по 25 тыс. долларов получили компании Pytag (аналитическая платформа для торговли зерном), BioBin (мобильное приложение для управления потреблением и отходами).

Видео: president.gov.ua

Украинский Фонд стартапов – это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Как сообщали новости "Сегодня", за 2019 год в мире появилось 142 стартапа, которые стали "единорогами", то есть оценка рыночной стоимости каждой из этих компаний превысила 1 млрд долларов. В мировой список вошла украинская компания.

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