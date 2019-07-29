Зеленский наградил орденами и медалями бойцов Сил спецопераций

Президент Владимир Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ с праздником, а теперь присвоил военнослужащим Сил спецопераций (ССО) государственные награды. Глава государства подписал соответствующий указ № 556/2019.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинских обязанностей и по случаю Дня Сил спецопераций награждены следующие бойцы:
- прапорщик Хворостенко Владимир Александрович – орденом "За мужество" II степени;
- старшина Дроботенко Михаил Васильевич, прапорщик Карачанов Александр Анатольевич, старшина Погорелец Сергей Юрьевич – все орденом "За мужество" III степени.
Медалью "За воинскую службу Украине":
- Кушиков Дмитрий Алексеевич – майор;
- Недашковский Александр Николаевич – подполковник;
- Приходько Алексей Григорьевич – капитан 2-го ранга.
Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший сержант Наганчук Любомир Романович.
Ранее новости "Сегодня" показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.
Также стало известно, что Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задачи в составе сил НАТО. Впервые подразделение Сил спецопераций ВСУ, которое не является членом Альянса, успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк