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Зеленский наградил орденами и медалями бойцов Сил спецопераций

Сегодня, 13:27

Сегодня у элитного спецназа ВСУ профессиональный праздник, и глава государства подготовил некоторым бойцам сюрприз

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский наградил орденами и медалями бойцов Сил спецопераций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Сегодня у элитного спецназа ВСУ профессиональный праздник, и глава государства подготовил некоторым бойцам сюрприз

Президент Владимир Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ с праздником, а теперь присвоил военнослужащим Сил спецопераций (ССО) государственные награды. Глава государства подписал соответствующий указ № 556/2019.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинских обязанностей и по случаю Дня Сил спецопераций награждены следующие бойцы:

  • прапорщик Хворостенко Владимир Александрович – орденом "За мужество" II степени;
  • старшина Дроботенко Михаил Васильевич, прапорщик Карачанов Александр Анатольевич, старшина Погорелец Сергей Юрьевич – все орденом "За мужество" III степени.

Медалью "За воинскую службу Украине":

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  • Кушиков Дмитрий Алексеевич – майор;
  • Недашковский Александр Николаевич – подполковник;
  • Приходько Алексей Григорьевич – капитан 2-го ранга.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший сержант Наганчук Любомир Романович.

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Ранее новости "Сегодня" показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.

Также стало известно, что Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задачи в составе сил НАТО. Впервые подразделение Сил спецопераций ВСУ, которое не является членом Альянса, успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.

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Источник: Сегодня

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