Зеленский наградил посмертно пятерых бойцов ВСУ, погибших на Донбассе

Глава государства считает, что подвиг бойцов не измерить никаким наградами

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды посмертно пятерым погибшим бойцам украинской армии, в том числе и медику Николаю Илину, которого коварно убили боевики.

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Глава государства подписал соответствующий указ, передает ОПУ.

Все военнослужащие награждены посмертно орденом "За мужество" III степени. Президент отметил следующих бойцов, которые погибли на Донбассе:

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сержант Николай Илин (военный медик);

сержант Ярослав Журавель – был в составе эвакуационной группы, попавшей под обстрел боевиков в районе Зайцево;

старший солдат Игорь Вивчаренко;

сержант Алексей Золин – погиб во время снайперского обстрела в районе Новоалександровки 19 марта;

лейтенант Дмитрий Красногрудь – погиб 13 июля в районе Зайцево.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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