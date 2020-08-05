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Зеленский наградил посмертно пятерых бойцов ВСУ, погибших на Донбассе

5 августа, 15:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства считает, что подвиг бойцов не измерить никаким наградами

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды посмертно пятерым погибшим бойцам украинской армии, в том числе и медику Николаю Илину, которого коварно убили боевики.

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Глава государства подписал соответствующий указ, передает ОПУ.

Все военнослужащие награждены посмертно орденом "За мужество" III степени. Президент отметил следующих бойцов, которые погибли на Донбассе:

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"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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военные ВСУ Владимир Зеленский награда

Источник: Сегодня

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