Зеленский наградил Потапа, Тину Кароль и других выдающихся украинцев (фото)

"Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям"

Президент Владимир Зеленский ко Дню Конституции наградил выдающихся украинцев. Указ был подписан еще 27 июня, но только сегодня глава государства лично вручил ордена артистам, спортсменами, ученым и представителям других сфер за заслуги перед Родиной.

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Об этом сообщает Офис президента.

Награды были вручены за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд. Президент таким образом показал, что страна небезразлична к своим талантам.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, это просто награда. Мне кажется, прежде всего это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает. Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоин своего государства. Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где действительно талантливые люди, но о них никто не знает, потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины", – сказал Зеленский.

Так, певцу, композитору и продюсеру Алексею Потапенко (Потапу) присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины". По его словам, для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

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"У меня была детская мечта – с детства хотел, чтобы человек, который занимается хип-хоп-культурой, хоть раз был признан своим государством. И вот это произошло. На этом все мои государственные награды закончатся, потому что я вписал свое имя в историю – это признание государством хип-хоп- и рэп-культуры в моем лице", – сказал он.

Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени.

"Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всех, кто меня любит", – сказала Билык.

Генеральный директор – художественный руководитель Киевского академического театра оперетты Богдан Струтинский награжден орденом "За заслуги" I степени. Режиссеру и сценаристу Нариману Алиеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", ко Дню Конституции, который праздновали 28 июня, Зеленский записал видеообращение.

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