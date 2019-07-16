Зеленский наградил украинских чемпионов мира по футболу: опубликованы фото

Глава государства встретился со спортсменами на олимпийской базе и пообещал им поддержку государства

Зеленский и юношеская сборная Украины по футболу. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл на олимпийскую базу в Конча-Заспу, где вручил государственные награды спортсменам, в том числе юношеской сборной Украины, выигравшей Чемпионат мира по футболу, сообщает Офис президента.

Также глава государства наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить – отношение и к вам, и к спорту. Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах – будем решать", – сказал Зеленский.

Владимир и Елена Зеленская осмотрели инфраструктуру учебно-спортивного комплекса, в частности посетили залы спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и греко-римской борьбы. Президент ознакомился с планами технического переоснащения спортивного комплекса, строительства специализированного современного спального корпуса, который будет отвечать потребностям спортсменов с ограниченными возможностями, и специализированного плавательного комплекса олимпийского класса

Он также посмотрел, в каких условиях живут спортсмены на базе, и пообещал содействовать выделению им жилья.

















Как сообщали новости "Сегодня", президент в Конча-Заспе встречался с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой. Зеленский призвал разработать план по проведению в Украине Олимпийских игр.

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