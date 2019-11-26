Зеленский: Нам нужен новый газовый договор с Россией

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября акцентировал внимание на необходимости заключения нового газового договора между странами. Об этом он сказал на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции.

"Мы также обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора (по транзиту через Украину – Ред.). Для нас это приоритет, и не только для Украины, – это энергетическая безопасность для всей Европы", – подчеркнул глава государства.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробней на видео:

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