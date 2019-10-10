Зеленский намерен оживить переговоры по деоккупаци Крыма

На данный момент ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения оккупированного полуострова

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

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Президент Владимир Зеленский намерен использовать "нормандский формат" для поднятия тему деоккупации Крыма. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслирует сайт "Сегодня".

Он отметил важный момент – ни на одних переговорах не поднимается вопрос Крыма, идет только обсуждение Донбасса.

"Я неоднократно встречался со специалистами и с людьми, которые были в "минском процессе" с самого начала, и есть сейчас, и с Министерством иностранных дел... Я постоянно поднимал вопрос, почему в Минске не обсуждается Крым, почему в "нормандском формате" не обсуждается Крым. Для меня "нормандский формат" – это еще и возможность возвращения вопроса Крыма хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где бы этот вопрос обсуждался, кроме наших западных партнеров, где вопрос Крыма есть в санкционном формате. Пока что только так", – сказал Зеленский.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", во время посещения выставки "Оружие и безопасность" Зеленский называл условия, необходимые для деоккупации Крыма. Глава государства отметил необходимость помощи международных партнеров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, неоднократно принимались международные резолюции.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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