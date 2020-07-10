Зеленский намерен запустить программу по трансплантации за два года

Президент призвал сосредоточимся именно на этой программе и что-то сделать уже сегодня

Президент Владимир Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за два года.

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Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, 9 июля, пишет ZN.UA.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский, обращаясь к экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

В свою очередь, Загрийчук утверждает, что система трансплантации органов в Украине позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.

Напомним, в конце минувшего года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые ранее приняла Верховная Рада. Среди них и закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

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Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере. Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

В госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривень, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

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