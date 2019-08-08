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Зеленский напомнил миру, что нужно заставить Россию уважать международное право

Сегодня, 04:47

Беда Украины уже завтра может стать бедствием для всех стран региона, говорит президент

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, после которых выразил уверенность, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию понести ответственность за свои агрессивные действия.

Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, глава государства назвал Турцию, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", – заявил Зеленский.

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Он сообщил, что угроза милитаризации, продолжающейся в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе сегодняшних переговоров.

"Считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец-то получить справедливый ответ. Потому что сегодня – это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона", – подчеркнул Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский просит Турцию помочь в освобождении узников Кремля.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черноморском регионе в пользу Украины.

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Россия Турция Зеленский Эрдоган российская агрессия

Источник: Сегодня

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