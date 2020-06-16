Зеленский напомнил об обязательных медосмотрах и профилактических прививках

Президент отреагировал на петицию под названием Не допустить принудительного тестирования и вакцинирования

Основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Об этом украинцам напомнил президент Владимир Зеленский, отреагировав на петицию под названием "Не допустить принудительного тестирования и вакцинирования" от 14 мая, которая набрала более 25,5 тыс. голосов на сайте главы государства и была им рассмотрена.

Поддержавшие данную петицию обратились к Зеленскому с призывом "не допустить нарушения ст. 28 Основного закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина". "Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство! А потому, просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности!", – говорилось в тексте петиции.

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"При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть 2 ст. 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении)", – отмечается в ответе Зеленского.

Кроме того, президент также указал, что законами Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" предусмотрена обязательность прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Согласно этим законам, для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, пояснил президент.

"Кроме того, согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям", - подчеркнул Зеленский.

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Лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность в соответствии с законами Украины (ст. 41 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").

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Президент отметил, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. А в 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой – вспышкой коронавируса СОVID-19, предотвращение распространения которого в настоящее время остается главным приоритетом для всего мира.

"Согласно рекомендациям ВОЗ пока среди первоочередных мер национальных систем здравоохранения является, в частности, устранение всех финансовых и других барьеров, которые могут препятствовать изоляции и оперативному тестированию всех подозрений на СОVID-19", – указал он.

Зеленский напомнил, что в Украине действуют обновленные медицинские стандарты оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, которые согласуются с рекомендациями ВОЗ и адаптированы к системе здравоохранения Украины.

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Этими документами зафиксированы алгоритмы диагностики коронавирусной инфекции (в частности, лабораторные тестирования проводятся в случае, если симптомы пациента характерны для этого заболевания или для пациентов с подозрением на пневмонию), работы специалистов экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными СОVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации пациентов с тяжелыми и средней тяжести случаями. Также постоянно обновляется протокол лечения больных СОVID-19, с определением четкого алгоритма применения лекарственных средств, с учетом как новых мировых данных, так и опыта украинских ведущих врачей и экспертов.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", - подчеркнул в своем ответе президент.

Ранее в садах и школах столицы посчитали детей, у которых есть и нет прививок.

Отметим, что Верховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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