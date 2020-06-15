Зеленский направил в Раду письмо с важной просьбой

Гражданам и бизнесу из культурной сферы необходимо предоставить социальные и экономические гарантии

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на этой неделе принять во втором чтении законопроект №3377 о поддержке бизнеса в сфере культуры. Об этом говорится в соответствующем письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, сообщает Офис главы государства.

Законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" в первом чтении был принят еще в мае.

Президент отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

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"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма, и в работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона", – говорится в письме Зеленского.

Согласно законопроекту, учреждениям культуры, например, хотят дать возможность уменьшить плату за аренду имущества, если они не имели возможности использовать его из-за карантина. Предусматривается компенсация за частичную безработицу работников культурной сферы. На время действия карантина и до конца года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Как сообщали новости "Сегодня", также недавно Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах и решать важные вопросы на общенациональном голосовании.

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