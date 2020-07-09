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Зеленский нашел замок, который изображен на купюре в 200 гривен (фото)

9 июля, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарант сравнил изображение на купюре с реальным замком

Президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь сделал селфи возле Луцкого замка, башня которого изображена на 200-гривневой купюре.

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Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Похоже? Позади меня – въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд", – написал гарант.

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Зеленский осмотрел сам замок, а также его ознакомили с туристическим потенциалом края и возможностями его развития. Подробней смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua
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Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля глава государства в Черновицкой области побывал в новом роддоме, после чего вручил награды медикам, которые противостоят коронавирусу. Он отметил, что только в такие тяжелые времена мы понимаем, насколько профессия врача важна. Президент пообещал медикам социальную и финансовую защищенность. А уже на встрече с бизнесом Черновицкой области Зеленский заявил, что курс гривни негативно влияет на прибыль украинских предпринимателей.

Также вчера глава государства побывал на востоке страны, где бушуют лесные пожары. Он посетил один из самых пострадавших от огня поселков. Мы показывали фото, что Зеленский увидел в Луганской области.

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200 гривен Волынь замок Владимир Зеленский волынская область

Источник: Сегодня

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