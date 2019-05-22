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Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

22 мая, 12:54

Руководитель "Квартала 95" и близкий друг нового президента будет отвечать за борьбу с коррупцией

Фото: president.gov.ua

Спустя несколько дней после увольнения первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины, его место занял председатель партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Иван Баканов.

Об этом говорится в президентском указе №316/2019, обнародованном на сайте главы государства 22 мая.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", – гласит текст документа.

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Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве.

С 25 января 2013 г. – руководитель ООО "Квартал 95".

С декабря 2017 – лидер партии "Слуга народа", а на прошедших президентских выборах возглавил штаб Владимира Зеленского.

Напомним, что это не первое громкое кадровое решение нового президента Украины. Ранее он назначил Андрея Богдана главой своей администрации.


Кроме того, как мы сообщали, Сергей Шефир был назначен первым помощником главы государства.

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Тег СБУ, Зеленский, назначение, указ президента, Баканов

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