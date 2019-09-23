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Зеленский назначил Богдану заместителя и нового главу СБУ в Одесской области

23 сентября, 14:07

Президент продолжает кадровые перестановки в своем Офисе и у силовиков

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский подписал два указа о новых назначениях в Службе безопасности Украины и Офисе президента.

Так, одним указом президент назначил Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области. 11 июня с этой должности был уволен Александр Довженко.

Другим указом назначил нового заместителя главы Офиса президента, которым стала Юлию Ковалив. Недавно решением Кабмина глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив вошла в наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Зеленский уже назначил Богдану нового заместителя, которой также стала девушка – Валерия Кондратюк, экс-советник министров обороны.

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В то же время во время визита президента Украины в Одесскую область состоялся жесткий разговор относительно ситуации с портом в Одессе. Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов. Они касались нарушений при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов. Тогда руководитель Ассоциации экспедиторов Украины Виктор Берестенко рассказал, что там происходит.

Также смотрите сжет, как Зеленский призвал бывшего и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку:

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СБУ указ Зеленский одесская область Харченко Ковалив

Источник: Сегодня

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