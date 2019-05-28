Зеленский назначил секретаря СНБО: названо имя
Глава государства перевел своего экономического советника в новый статус
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №327/2019, которым назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, ранее Зеленский уже принял ряд кадровых решений, которыми сменил руководство Администрации президента.
Глава государства также сделал ряд назначений своих помощников и представителей.
Зеленский также назначил руководителя ООО "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.
Кроме того, глава государства издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.
Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".
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