Зеленский назначил Ермака новым главой Офиса президента: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Оценить влияние нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на урегулирование на Донбассе можно будет по его конкретным делам. Такое мнение высказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям", - сказал представитель Кремля.

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Ранее Андрей Ермак назвал основные направления своей работы на новой должности. Он заверил, что не оставит работу в тех направлениях, которыми занимался до назначения главой ОПУ. По его словам, главным приоритетом будет прекращение войны на Донбассе с соблюдением интересов Украины.

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Также Ермак рассказывал, была ли у него "война" с Андреем Богданом. Ранее ходили слухи. Что между ними напряженные отношения.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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