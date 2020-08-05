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Зеленский назначил экс-чиновника МВД замглавы Офиса президента

5 августа, 21:04

Елена Вус Елена Вус

Новоназначенный чиновник рассказал, что будет входить в сферу его компетенций

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что в компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Олег Татаров – выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Андрея Ермака. Ермак стал уже четырнадцатым по счету руководителем Администрации президента Украины, как эта должность называлась до июня 2019-го, когда президент Украины Владимир Зеленский своим указом переименовал Администрацию в Офис президента.

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12 марта Владимир Зеленский подписал указ №78/2020 о назначении экс-главы Минсоцполитики Юлии Соколовской заместителем руководителя ОПУ Андрея Ермака.

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назначения Владимир Зеленский заместитель Андрей Ермак Офис президента Олег Татаров

Источник: Сегодня

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