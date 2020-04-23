Зеленский назначил главой Закарпатской области экс-чиновника СБУ

Недавно Алексей Петров был уволен из кировоградского СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской области, подписав соответствующий указ.

Отметим, что 17 апреля президент своим указом уволил Петрова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. А 22 апреля отправил его работать на Закарпатье.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", – говорится в новом указе.

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Отметим, местные закарпатские СМИ писали, что во время недавнего визита Зеленского на Закарпатье планировалось представить Алексея Петрова как нового главу облагосадминистрации, но в последний момент планы изменились и кандидатуру Петрова сняли с рассмотрения.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце прошлого года Зеленский официально уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА. Тогда Закарпатьем руководил Игорь Бондаренко. Президент поблагодарил их за работу, а главное, за то, что не брали взятки и работали честно. В то же время причиной для их увольнения стали неудовлетворительные результаты работы. После этого временно исполнял обязанности главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

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