Зеленский назначил главу Ивано-Франковской области и принял его в Киеве

После назначения главы Закарпатской области, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Ивано-Франковской областной государственной администрации, сообщает Офис главы государства.

Президент поставил руководить областью Виталия Федорива, который до этого временно исполнял обязанности. Зеленский провел с ним встречу на Банковой в Киеве.

Глава государства поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту. Владимир Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

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Новоиспеченный председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации поблагодарил президента за доверие.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист). В 2004 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ).

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года – временно исполнял обязанности главы области, когда Зеленский поставил его на замену Шмыгалю в Ивано-Франковской ОГА.

Смотрите видео, как Зеленский в августе приезжал на Прикарпатье:

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