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Зеленский назначил главу Львовской ОГА

6 июля, 11:08

Соответствующий указ глава государства подписал 5 июля

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки, назначив Маркияна Мальского главой Львовской облгосадминистрации (ОГА).

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", – сказано в указе № 490/2019 от 5 июля.

Другим указом – № 489/2019 – президент освободил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

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