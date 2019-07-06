Зеленский назначил главу Львовской ОГА
Соответствующий указ глава государства подписал 5 июля
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки, назначив Маркияна Мальского главой Львовской облгосадминистрации (ОГА).
"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", – сказано в указе № 490/2019 от 5 июля.
Другим указом – № 489/2019 – президент освободил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлинского.
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