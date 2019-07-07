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Зеленский назначил начальников управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях

7 июля, 02:06

Александр Бондарук возглавил УСБУ на Львовщине, Иван Рудницкий – УСБУ в Закарпатье

Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности Украины во Львовской и Закарпатской областях. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Так, должность начальника Львовского областного управления СБУ занял Александр Бондарук. Иван Рудницкий возглавил УСБУ в Закарпатской области.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским на Львовщину и Закарпатье представил новых руководителей региональных управлений СБУ, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во Львове во время представления на должность начальника областного управления украинской спецслужбы Александра Бондарука Глава государства подчеркнул важность ежедневной координации совместных усилий СБУ с новым главой ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе. Владимир Зеленский в частности поручил Службе выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных лиц, причастных к противоправным действиям", - говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в субботу.

В Ужгороде и.о. председателя СБУ представил Ивана Рудницкого в должности руководителя Управления СБУ в Закарпатской области.

"Иван Баканов определил перед вновь назначенными руководителями региональных управлений СБ Украины первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупционеров", – отметили в СБУ.

Баканов сообщил присутствующим о совместной операции СБУ с ГБР, налоговой и таможенной службой Великобритании и спецслужбами Польши по блокированию деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду табачных изделий из Украины в ЕС.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

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Тег СБУ, Зеленский, назначения, Закарпатская область, Львовская область

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