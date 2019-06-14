Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Балан исполнял обязанности главы НГУ в связи с увольнением Юрия Аллерова

Фото: НАБУ

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также глава провел другие кадровые перестановки в НГУ.

Так, сначала президент указом № 404 освободил Балана от статуса "исполняющего обязанности" командующего Нацгвардией, потом указом № 405 уволил его с должности заместителя главы НГУ, а указом №407 он был назначен командующим НГУ.

Отметим, что 7 мая на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности главы Нацгвардии

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего. Также назначил Балану еще троих заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 мая был задержан экс-командующий Нацгвардии Юрия Аллеров. Генерала подозревают в коррупционной схеме с недвижимостью на миллионы гривен. Позже стало известно, что задержаны были по данному уголовному производству еще и генеральный директор компании-застройщика, с которой был договор на закупку жилья для нацгвардейцев, и оценщик недвижимости. В НАБУ рассказали о схеме с квартирами.

17 мая суд арестовал генерала, однако через четыре дня, 21 мая, Аллеров вышел из СИЗО под залог за внушительную сумму. Отпустили и других подозреваемых в коррупционном деле.

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